ازدياد المساحات الخضراء في العاصمة أربيل بنسبة 20%

اكد مدير هندسة الحدائق في أربيل، ريبين أحمد، اليوم الخميس، ازدياد نسبة المساحات الخضراء الى 20% خلال السنوات الخمس الماضية من تشكيل الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان.

وقال أحمد لـ(باسنيوز): “تمكنا خلال السنوات الخمس الماضية بعد تشكيل الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، وبرغم الازمات المالية، من زيادة نسبة المساحات الخضراء في العاصمة أربيل من 17.5% الى 20%”، مبيناً ان “زيادة المساحات الخضراء بحاجة الى ميزانية ايضاً”.

وأضاف “تم بناء 4 حدائق عامة وعصرية في حدود محافظة أربيل، بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، كما تم الانتهاء من بناء حديقة قرب شارع 150 متري على طريق شقلاوة – أربيل، حيث تبلغ كلفة هذه الحدائق حوالي 22 مليار و159 مليون دينار”.

مردفاُ انه “بالإضافة الى الاهتمام ببناء الحدائق العصرية وزيادة نسبة المساحات الخضراء في أربيل، سيتم بناء العديد من البرك والسدود المائية خلال الفترة المقبلة، والتي سيكون لها تأثيرا كبيرا على زيادة نسبة الرطوبة في الجو، والاستفادة من المياه عند الحاجة، كما يمكن زيادة المساحات الخضراء بالقرب من هذه البرك والسدود، والتي سيكون لها تأثيرا ايجابياً وتساهم في نظافة البيئة في العاصمة أربيل”.

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