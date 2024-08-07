سدود كوردستان: خطوة نحو تأمين 150 مليون متر مكعب من المياه

في إطار رؤية التشكيلة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان، إزاء حماية وتعزيز الأمن المائي في الإقليم، ورغم وطأة جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، وعدم إرسال المستحقات المالية للإقليم من قبل الحكومة الاتحادية، تواصل الحكومة تنفيذ الخطط والمشاريع الاستراتيجية المختلفة.

وبحسب التقارير الرسمية، يوجد حالياً في إقليم كوردستان 34 سداً كبيراً ومتوسطاً وصغيراً، بحيث تم الانتهاء من بناء 23 منها، من بينها، سد جَمَركة وخنس، وديوانة، وتورَجار، وآقوبان، وشَكير، فيما هناك 11 سداً آخر قيد الإنشاء، ومن المؤمل أن يتم الانتهاء خلال هذا العام من سدي كومسبان وباستورا.

ويمكن لهذه السدود أن تستوعب أكثر من 150 مليون متر مكعب من المياه، حيث ستساهم في توفير جزء كبير من إمدادات المياه الصالحة للاستخدامات الحياتية اليومية.

ومن المقرر أن تقوم دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم بنشر معلومات تفصيلية عن هذه السدود خلال الأيام القليلة المقبلة على الموقع الرسمي للحكومة، وعبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

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