زراعة أربيل: تصدير اكثر من 400 الف طن من الفواكه والخضروات الى وسط وجنوب العراق

افاد مدير عام الزراعة في العاصمة أربيل، هيمن سيد مراد، اليوم الأربعاء، بتصدير اكثر من 400 الف طن من الفواكه والخضروات الى وسط وجنوب العراق منذ بداية العام الحالي.

وقال سيد مراد لـ(باسنيوز): “استمراراً للجهود التي تبذلها حكومة إقليم كوردستان في خدمة المزارعين، قمنا بمنح 23 الف و300 كتاب تأييد لمزارعينا لتصدير بضائعهم الى وسط وجنوب العراق”.

وأضاف “عدد الشاحنات التي تقوم بنقل هذه المنتجات الزراعية تتراوح بين 280 الى 400 شاحنة، حيث يتم بيعها بأسعار اعلى مقارنة بالعام الماضي”.

مبينا ان “الكابينة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان مستمرة بالتسويق للمنتجات الزراعية، وهذا الامر يصب في مصلحة المزارعين لبيع منتجاتهم وتحسين دخلهم وتشجيعهم على الاستمرار في عملهم، فقد تم تصدير أكثر من 400 الف طن من الفواكه والخضروات الى وسط وجنوب العراق منذ بداية العام الحالي”.

واردف ان “كتب التأييد التي يتم منحها للمزارعين الذين يصدرون منتجاتهم الزراعية الى وسط وجنوب العراق تكتب باللغة العربية، حتى لا يتم عرقلتهم من قبل نقاط التفتيش التابعة للحكومة الاتحادية التي كانت تعرقل إيصال هذه المنتجات، الا انه وبفضل الجهود التي تبذلها حكومة إقليم كوردستان، تم التغلب على نسبة كبيرة من هذه العراقيل”.

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