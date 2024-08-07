وزارة التجارة العراقية: مطاحن إقليم كوردستان أنتجت نوعيات تفوق المستورد

أكد المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، محمد حنون، أنه نعمل على منع دخول الطحين التجاري المستورد والاعتماد كلياً على الطحين التجاري المحلي، منوهاً إلى أن “مطاحن إقليم كوردستان أنتجت نوعيات تفوق المستورد”.

وقال محمد حنون، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأربعاء (7 آب 2024)، إن “الحكومة العراقية في إطار سعيها لتوحيد السياسة الجمركية في مختلف المناطق العراق تعمل الآن على وضع هذه السياسة لغرض تحقيق الفائدة المرجوة من السياسة الجمركية”.

ووصف العلاقة الحالية بين إقليم كوردستان والمركز بـ”المتميزة والمبنية على المصلحة العامة، ومصلحة الطرفين، وبالتالي الحوار سيبدد كل معوقات العمل ويضع خارطة طريق من شأنها رسم سياسة جمركية موحدة تتيح دخول البضائع بشكل شفاف وبدون تعقيدات وعراقيل”.

وأكد محمد حنون أن هذا العام يختلف عن كل الأعوام السابقة حيث “تبين الجهات القطاعية حاجتها للمواد التي يمكن استيرادها في إطار دعم المنتج الوطني، والسماح للصناعات الوطنية بالتوسع، والتطور من خلال المعامل الكبيرة التي بُنيت خلال الفترة الأخيرة”.

في السياق نوه إلى أن “السياسة الاستيرادية أوضح من السنوات السابقة، فلدينا خارطة طريق نمضي بها من خلال رأي الجهات القطاعية، كما أن إقليم كوردستان يحظى في هذه اللجنة الاستيرادية كونه أحد مفاصل الدولة العراقية، وبالتالي كل لجاننا على مستوى وزارة التجارة يحضر فيها ممثلي إقليم كوردستان لبيان رأيهم، حتى اللجنة العليا لتسويق الحنطة وضعت ممثلاً لحكومة إقليم كوردستان في اللجنة لبيان مدى رأي إقليم كوردستان في مواضيع تتعلق بالموسم التسويقي”.

المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية قال: “لدي معلومات بأن وفداً من إقليم كوردستان سيأتي إلى بغداد وسيكون له مباحثات مع الجانب العراقي في المنافذ وفي وزارة المالية وفي وزارة التجارة لوضع آلية طريق”.

بشأن مشروع الطحين التجاري أشار إلى أنه مشروع تتبناه وزارة التجارة بدعم رئيس الوزراء، والهدف منه هو أن “العراق سيقوم كلياً بالاعتماد على الطحين التجاري المحلي العراقي”.

وأضاف أنه “لدينا 4 مطاحن الآن ومطحنة في إقليم كوردستان وأخرى أيضاً ستدخل الخدمة في إقليم كوردستان، ومهمتها تجهيز الطحين الصفر التجاري إلى المواطنين بأسعار مدعومة، وهذا المشروع لقى دعماً كبيراً من الحكومة المركزية وصدر قرار من مجلس الوزراء بموجبه تلتزم الوزارات والهيئات بشراء الطحين الصفر التجاري العراقي من المطاحن الأهلية العراقية، فضلاً أن الحكومة ستقوم بتجهيز هذه المطاحن بالحنطة المحلية المسوقة من الفلاحين والمزارعين بأسعار قليلة جداً”.

بدأ المشروع بحسب قوله “منذ فترة وعملنا مع 4 مطاحن أهلية والآن دخلت على خط المطاحن في مناطق إقليم كوردستان، حيث سنعمل على منع دخول الطحين التجاري المستورد، ونعتمد كلياً على الطحين التجاري المحلي”.

أكد محمد حنون أنه سنوياً كانت تذهب أموال كبيرة بالعملة الصعبة “من 750 مليون إلى مليار دولار إلى خارج العراق، لكن اليوم نريد دعم هذه المطاحن لتأخذ دورها الريادي والمهم في إنتاج الطحين الصفر”.

وأضاف: “لدينا القدرة والفاعلية أن ننتج الطحين الصفر العراقي، كما أن مطاحن في إقليم كوردستان نجحت منذ 3 سنوات في طحن كميات كبيرة من الطحين التجاري بنوعيات تفوق المستورد لذلك لابد من الاعتماد على مطاحننا الأهلية في العراق وإقليم كوردستان لدعم هذا المشروع الكبير”.

وتابع قائلاً: “التجربة التي نجحت في إقليم كوردستان لا بد أن ننقلها إلى مناطق العراق الأخرى لإنتاج الطحين الصفر، والاعتماد على الحنطة المحلية المنتجة أو المسوقة من الفلاحين والمزارعين العراقيين”.

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