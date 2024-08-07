لوفتهانزا تعلّق رحلاتها الجوية إلى طهران وأربيل وعمّان وبيروت وتل أبيب حتى 13 آب

أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا تمديد تعليق رحلاتها إلى طهران وأربيل وعمّان وبيروت وتل أبيب.

وذكرت الشركة على موقعها اليوم الأربعاء (7 آب 2024) أنه استناداً إلى تحليلها الأمني الحالي، تعمل مجموعة لوفتهانزا مرة أخرى على تعديل خدماتها إلى الشرق الأوسط، حيث تم تعليق جميع الرحلات الجوية إلى عمّان وبيروت وأربيل وطهران وتل أبيب حتى 13 آب.

وأوضحت لوفتهانزا أنها تقدم للمسافرين المتأثرين بالتعليق خيار إعادة الحجز أو إلغاء رحلتهم مجاناً.

يمكن للمسافرين من/إلى تل أبيب وطهران وبيروت غير المتأثرين بالإلغاء والذين حجزوا في/قبل تاريخ السفر 20 آب إلغاء حجزهم مجاناً على أساس إعفاء من السفر، معربة عن أسفها للإزعاج الذي تسببت به الشركة لضيوفها بسبب الوضع الحالي.

وتترقب اسرائيل رداً مشتركاً من إيران وحزب الله اللبناني بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران نهاية شهر تموز الماضي، وإعلان الجيش الإسرائيلي اغتيال القيادي البارز في حزب الله اللبناني فؤاد شكر بغارة على مبنى في ضاحية بيروت قبل ذلك بيوم.

وتوعّد المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي بإنزال “عقاب قاسٍ” بإسرائيل. كما توعّد الحرس الثوري الإيراني في بيان السبت إسرائيل بـ”عقاب شديد في الزمان والمكان والطريقة المناسبة”.

يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل حرباً تشنها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 131 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

في المقابل شدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأحد الماضي على “رفع مستوى الجهوزية على صعيد الدفاع”، وقال في بيان: “نحن جاهزون للرد سريعاً أو للهجوم”، مضيفاً أنهم “إذا تجرّأوا على مهاجمتنا سيدفعون ثمناً باهظاً”.

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