امريكا تزود قوات البيشمركة بأسلحة ثقيلة

أعلن وزير البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، شورش اسماعيل، اليوم الثلاثاء، عن تزويد وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” قوات البيشمركة بمجموعة من المدافع الثقيلة.

وقال الوزير خلال مراسم تسليم قوات البيشمركة 24 مدفعا من النوع الثقيل من قبل القوات الأمريكية والتي جرت داخل مبنى وزارة شؤون البيشمركة في العاصمة أربيل ، بحضور مسؤولين كبار في الوزارة والمستشار العسكري للتحالف الدولي ضد داعش والقنصل الأمريكي: “انه يوم تاريخي لوزارة البيشمركة ولقوات بيشمركة كوردستان، لاستمرار الحكومة الامريكية وجيشها بمساعداتها المستمرة لقوات البيشمركة”.

وأضاف، ان “القوات الامريكية زودت قوات البيشمركة بمجموعة من المدافع الثقيلة، وهذه الخطوة الكبيرة سترفع من القدرات العسكرية لقواتنا الى مستوى أعلى”.

مردفاً “نشكر الولايات المتحدة، ووزارة الدفاع الامريكية على امدادها البيشمركة بتلك الاسلحة” ، مشيدا بدور القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ، ووزير الدفاع الاتحادي، ورئيس أركان الجيش العراقي ” لتقديمهم تسهيلات كبيرة لوصول هذه الاسلحة الى قوات البيشمركة”.

ودعا الوزير، الحكومة الاتحادية العراقية، الى “توفير المساعدات العسكرية والمالية واللوجستية لقوات البيشمركة اسوة بأقرانهم من القوات الاتحادية على اعتبار انها جزء من المنظومة الدفاعية والأمنية للعراق”.

مشيرا الى أن” قوات البيشمركة واجهت تنظيم داعش وتمكنت من كسر اسطورته ، وستواصل حماية أمن العراق من التهديدات الإرهابية جنبا الى جنب مع باقي القوات الامنية الاتحادية”.

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