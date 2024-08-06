القضاء العراقي يقرر حل ثلاثة أحزاب عراقية

قرر مجلس القضاء العراقي، حل ثلاثة أحزاب سياسية لارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور في العراق.

والأحزاب هي كل من: حزب الحرية والديمقراطية الأيزيدية، وحزب جبهة النضال الديمقراطي، وحزب مجتمع كردستان “تفكري آزادي”.

ووفقا للحكم الصادر عن محكمة الهيئة القضائية للانتخابات، فقد تقرر حل الأحزاب السياسية الثلاثة، وإغلاق مقراتها، ومصادرة أموالها بعد استنفاذ طرق الطعن القانونية عملا بحكم المادة (46/ثالثا) من قانون الأحزاب السياسية.

هذا وصدر القرار بالاتفاق قابلا للطعن بتاريخ الأول من شهر آب الجاري.

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