أغسطس 07, 2024

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

القضاء العراقي يقرر حل ثلاثة أحزاب عراقية

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
2 مشاهدات

القضاء العراقي يقرر حل ثلاثة أحزاب عراقية

قرر مجلس القضاء العراقي، حل ثلاثة أحزاب سياسية لارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور في العراق.
والأحزاب هي كل من: حزب الحرية والديمقراطية الأيزيدية، وحزب جبهة النضال الديمقراطي، وحزب مجتمع كردستان “تفكري آزادي”.

ووفقا للحكم الصادر عن محكمة الهيئة القضائية للانتخابات، فقد تقرر حل الأحزاب السياسية الثلاثة، وإغلاق مقراتها، ومصادرة أموالها بعد استنفاذ طرق الطعن القانونية عملا بحكم المادة (46/ثالثا) من قانون الأحزاب السياسية.

هذا وصدر القرار بالاتفاق قابلا للطعن بتاريخ الأول من شهر آب الجاري.

facebookShare on Facebook
Post Views: 9

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi