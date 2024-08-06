خروج 12 مقاتلة F16 أمريكية يملكها العراق عن الخدمة من مجموع 32

ومعظم المروحيات الروسية تعاني من اعطال

كشف قائد القوات الجوية العراقية ، ان معظم الطائرات المروحية الروسية الموجودة لدى الجيش العراقي تعاني من اعطال ولاتعمل ، فيما أشار الى ان 12 طائرة من نوع F16 الامريكية تعاني من اعطال وهم غير قادرين على إصلاحها.

معلومات حصلت عليها (باسنيوز) تفيد بعقد اجتماع في الرابع من أغسطس/ آب الجاري للجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي بحضور كل من رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عبد الامير يارالله ، وقائد القوة الجوية الفريق الطيار الركن شهاب جاهد علي ، وجرى خلاله حديث “صريح” عن وضع القوات الجوية العراقية ، بالإضافة الى مواضيع أخرى متعلقة بالقوات المسلحة.

مصدر مطلع على فحوى الاجتماع ابلغ (باسنيوز) ، ان قائد القوة الجوية كشف خلال الاجتماع ان 12 مقاتلة من نوع F16 من مجموع 32 اشتراهم العراق من الولايات المتحدة تعطلت وباتت خارج الخدمة وتحتاج الى صيانة وتصليح.

وأضاف المصدر ، نقلاً عن قائد القوة الجوية الفريق شهاب جاهد علي قوله ان ” الإمكانيات المادية لاتسمح لنا بإصلاح وصيانة الطائرات العاطلة”.

كما أشار المصدر ، الى انه بالإضافة الى المقاتلات الامريكية ، فإن معظم الطائرات المروحية الروسية قد أصيبت بأعطال لم يتمكنوا ورغم الجهود التي بذلوها ، من إصلاحها حتى الآن.

هذا وكان تقرير سابق نشرته مجلة فوربس الأميركية في وقت سابق قد أشار الى ان سرب طائرات F16 التابعة للقوات الجوية العراقية، تعاني من مشاكل تقنية.

مشيراً في حينها الى أنه نتيجة التوترات بين واشنطن وطهران بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة أميركية قرب مطار بغداد ، بدأت الولايات المتحدة في الانسحاب من عدة قواعد في جميع أنحاء العراق ، وكجزء من هذا الانسحاب، تم إجلاء المتعاقدين الأميركيين من قاعدة بلد الجوية، حيث تتمركز طائرات F16 العراقية، بسبب الخطر الذي تشكله الهجمات الصاروخية التي تشنها فصائل عراقية مدعومة من إيران.

ولايملك العراق قدرة فنيه على صيانة مقاتلات F-16 الأميركية التي يمتلكها، اذ ان هذه المهمة يؤديها الفنيون الأميركيون المتعاقدين مع العراق لصيانة تلك الطائرات.

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