كرر جرائمه باسم “طبيب تجميل”.. أربيل: اعادة اعتقال “الدكتور صهيب” بتهمة تصوير النساء وتهديدهن

اعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن اعادة اعتقال المدعو “الدكتور صهيب” بتهمة خداع وتهديد النساء واساءة استخدام وسائل الاتصال.

وجاء في بيان للمديرية، ان “المتهم الدكتور صهيب كان معتقلا في وقت سابق من قبل قوات المديرية، وتم اطلاق سراحه لاحقا بكفالة”، لافتا إلى انه “عاود تهديد النساء وتعريف نفسه كطبيب تجميل”.

واضاف البيان ان “المتهم كان يقوم بهذه الطريقة بخداع النساء وتصويرهن فوتوغرافيا وفيدوياً وتهديدهن”، مبينا انه “بقرار من قاضي التحقيق تم إعادة اعتقاله من قبل قوات مديرية شرطة أربيل وتمت احالته الى القضاء”.

وفي الثاني من تموز الماضي؛ أفادت شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بإلقاء القبض على مبتز إلكتروني يقوم باستغلال ضحاياها من النساء من خلال مهنة الطب.

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم هوكر عزيز في مؤتمر صحفي عقده مساء يوم 2 تموز الماضي، إن المتهم قام بتهديد مواطنة بنشر صور لها غير لائقة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خاصة عبر تطبيق “تلغرام”.

وأضاف أنه بعد ضبط الهاتفين الناقلين اللذين كانا بحوزة المتهم تبين أنه قام بتهديد وابتزاز عدة فتيات ونساء أُخريات بهدف جمع مبلغ من المال، مشيرا الى القاء القبض عليه بموجب المادة الثانية المتعلقة بالهاتف النقال، ونطمئن الضحايا بأن المواد المتعلقة بهم تحفظت عليها الشرطة.

وتابع عزيز بالقول إن المتهم كان يعرّف نفسه على انه اخصائي معروف، و استغل مهنته كطبيب بالايقاع بضحاياها من النساء بحصوله على صورهن، وتهديدهن وابتزازهن بتلك الصور.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية