الرئيس بارزاني والسفير البريطاني يبحثان أوضاع سنجار وضرورة تطبيق اتفاقية التطبيع

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، في منتجع صلاح الدين القريب من اربيل، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن.

وجرى خلال اللقاء، التباحث بشأن آخر التطورات والتوترات في المنطقة عامّة والشرق الأوسط بشكل خاص، وتم تبادل الآراء ووجهات النظر حول خطوات وسبل الحل وتهدئة الأوضاع، وأكد الجانبان على أن المنطقة في وضع لا يحتمل مزيداً من التعقيدات والاضطرابات وهي بحاجة إلى تحقيق الأمن والاستقرار.

وكانت العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، ونتائج الزيارة الأخيرة للرئيس بارزاني إلى بغداد واجتماعاته مع الأطراف السياسية العراقية وسفراء وممثلي الدول في العراق محاورَ أخرى للقاء.

وتم خلال اللقاء بحث أوضاع سنجار وضرورة تطبيع الأوضاع في المنطقة وتطبيق اتفاقية سنجار، حيث أكد الرئيس بارزاني على الجهود والتضحيات التي بُذلت لتحرير سنجار ودحر الإرهابيين، في حين للأسف هناك مجموعة من القوى غير الشرعية فيها الآن تقوم بعرقلة إعادة الأوضاع في سنجار إلى طبيعتها وعودة الأهالي إلى ديارهم.

وفي ختام اللقاء، تم تسليط الضوء على نتائج المحادثات الأخيرة بين الحكومة الاتحادية العراقية وقوات التحالف الدولي حول مسألة وجودها في العراق وإقليم كوردستان.

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