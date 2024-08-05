إقليم كوردستان يودع “العقيد خضر” بتشييع رسمي.. صور

شيّع إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، “العقيد خضر” في مراسم رسمية نظمت في مطار أربيل الدولي.

وشارك نوري عثمان، رئيس مكتب رئيس إقليم كوردستان، نيابة عن الرئيس نيجيرفان بارزاني، في تشييع الراحل “نعمان علوان سهيل التميمي”، المعروف بـ “العقيد خضر”، رئيس رابطة الأنصار الشيوعيين العراقيين، حيث وضع إكليلًا من الزهور على جثمانه.

وأقيمت مراسم التشييع صباح اليوم، في مطار أربيل الدولي، بحضور ممثلين عن الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الإقليم وأقارب وأصدقاء الراحل.

وقد نعى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الراحل، واصفًا إياه بـ “المناضل” في الحزب الشيوعي العراقي وأحد أبرز قادة معركة هندرين عام 1966 إبان ثورة أيلول، الذي كرس حياته للنضال من أجل عراق ديمقراطي، ونال تقدير رفاقه والقيادات الوطنية الكوردية والعراقية.

وُلد “العقيد خضر” عام 1939، والتحق بالكلية العسكرية العراقية عام 1959. شارك في معركة هندرين في إقليم كوردستان كأحد كوادر الحزب الشيوعي وقائد عسكري. وفي عام 1991، بعد انتفاضة كوردستان، أصبح مستشارًا في وزارة البيشمركة، وشارك أيضًا في عام 2014 في القتال ضد تنظيم داعش في جبهات البيشمركة.

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