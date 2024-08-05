معرض الجامعات والمدارس في أربيل بمشاركة 80 شركة ومركزاً تعليمياً

خلال أربعة أيام لمعرض دولي خاص بالجامعات والمدارس، زار أكثر من 40 ألف شخص المعرض الذي شهد تخفيضات منوعة من جانب المؤسسات المشاركة فيه.

بيار سليمان، موظف، ويقول: “لم يكن يتوفر لدينا متسع من الوقت لتعلم الانكليزية في السابق، لكن مستقبل أولادنا اليوم رهن بمعرفتهم بالانكليزية، لهذا أستحسن أن يستخدم أولادي الانكليزية من أجل مستقبلهم في العمل”.

شاركت 80 مدرسة وجامعة ومعهداً وشركة من إقليم كوردستان وسبع دول، بعروضها في المعرض الدولي للجامعات والمدارس.

مديرة مدرسة لارا، بفرين دزيي، تقول: “بالنسبة للتلاميذ الذين لديهم درجات عالية، لدينا تخفيضضات تتراوح بين 20% و35% وهناك تخفيضات بنسبة 10% للمدارس الأساس ورياض الأطفال”.

ويقول مدير معهد زانياري، محمد نوزاد: “قدمنا للطلبة أكبر قدر من المعلومات من خلال المعرض، وخاصة في مجال تعبئة إستمارات الترشح الإلكترونية للجامعات”.

كان استخدام الذكاء الاصطناعي في المدارس وتوفير فرص العمل من بين عروض الشركات المشاركة في المعرض.

بيمان كبير التي تمثل واحدة من الشركات المشاركة في المعرض، أشارت إلى أنه “يوجد الآن مشروع تحت أيدينا، ويتمثل في متابعة الطلبة عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي، ومتابعة مكان تواجدهم من خلال منصتنا”.

ورعت شبكت رووداو الإعلامية الدورة الثالثة للمعرض الدولي للجامعات والمدارس في أربيل، والذي حضره نحو 40 ألف زائر خلال أربعة أيام.

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