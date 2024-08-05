الثروات الطبيعية: ندعم إجراءات المحافظات والإدارات المستقلة لإغلاق المصافي غير القانونية

اكدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، انها مع اغلاق جميع المصافي غير القانونية مشيرة الى استعدادها للتنسيق والتعاون مع المحافظات والإدارات المستقلة من اجل ذلك.

وذكرت الوزارة في توضيح لها، انها ومن اجل حماية البيئة والحفاظ على صحة المواطنين تدعم الإجراءات التي تتخذها المحافظات والإدارات المستقلة لإغلاق المصافي غير القانونية التي بنيت من دون موافقة الوزارة وخارج إجراءات والسياقات المتبعة.

وأضافت بأنها لم تمنح إجازات بناء سوى لثلاثة مصافي وهي (كار، لاناز، قيوان) وتعمل هذه المصافي الثلاث وفق شروط وتعليمات الوزارة واهمها مراعاة حماية البيئة.

مشيرة الى انها أبلغت رسميا المحافظات والإدارات المستقلة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المولدات الكهربائية غير الملتزمة باستخدام الوقود ذو الجودة العالية، بالإضافة الى قطع الطريق على صرف المنتجات غير القانونية واغلاق المختبرات غير الرسمية.

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