(بالفيديو) نائب عراقي: المالية الاتحادية لا تمتلك أسماء وبيانات منتسبي الحشد الشعبي

أكد النائب المستقل في البرلمان العراقي سجاد سالم حسين، بأن وزارة المالية الاتحادية لا تمتلك أسماء وبيانات منتسبي الحشد الشعبي، ويتم توزيع رواتبهم بدون أي تفاصيل عنهم وتُسلم لهيئة الحشد.

وقال حسين خلال استضافته في احدى البرامج السياسية: “أسماء وبيانات المنتسبين في الحشد الشعبي ليست موجودة في وزارة المالية الاتحادية”.

وأضاف “جميع الأسماء والدرجات الوظيفية موجودة في هيئة الحشد فقط، وإذا صادف المنتسب أي اشكال في سياقاته الوظيفية او تم طرده، فلن يتمكن من ضمان حقه بأي شكل من الاشكال”.

نافياً ان يكون هدفه من الكشف عن هذه المعلومات هو مهاجمة الحشد الشعبي ، بل انه يريد اخبارهم بأنه ليست لديهم أي ضمانات وظيفية، واذا تم طردهم فلن يكون لديهم الحق بتقديم شكوى.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية