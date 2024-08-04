الرئيس بارزاني يؤكد لوفد من الكتلتين العربية والتركمانية أهمية ضمان حقوق جميع مكونات كركوك

أكد الرئيس مسعود بارزاني، لوفد مشترك من الكتلتين العربية والتركمانية في مجلس محافظة كركوك ضرورة ضمان حقوق جميع مكونات كركوك.

وذكر بيان صادر عن مقر الرئيس بارزاني، إن الرئيس مسعود بارزاني، استقبل يوم الأحد (4 آب 2024) في مصيف صلاح الدين، وفداً مشتركاً من الكتلتين العربية والتركمانية في مجلس محافظة كركوك وعدداً من أعضاء مجلس النواب والقادة السياسيين برئاسة خميس الخنجر.

وجرى خلال الاجتماع، تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن الأوضاع السياسية في العراق وكذلك أوضاع كركوك ومساعي معالجة وحسم ملف تشكيل الحكومة المحلية وانتخاب محافظ جديد لكركوك واختيار وتحديد المناصب الإدارية الأخرى في المحافظة.

كما تم خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة أن تصب الحلول باتجاه مراعاة ضمان حقوق جميع مكونات كركوك وخدمة استتباب أمن المدينة واستقرارها وتقديم الخدمات للمواطنين ودفع عجلة الإعمار والتنمية في كركوك بإطار التوافق والإجماع الوطني.

يذكر أنه في 11 من شهر تموز الماضي، عقد مجلس محافظة كركوك اجتماعه الأول، بعد توجيه من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ووفقاً للقانون، يجب انتخاب المحافظ في غضون 30 يوماً.

لكن حتى الآن لم تتوصل القوى السياسية الفائزة في انتخابات كركوك، إلى اتفاق حول تشكيل حكومة المحافظة المحلية، ويطالب كل طرف سياسي بمنصب المحافظ، وهو ما عطل التوصل لاتفاق.

يتألف مجلس محافظة كركوك من 16 مقعداً وينقسم أعضاؤه إلى جبهتين. التركمان والعرب ولديهم 8 مقاعد، والكورد يدعمهم عضو مسيحي، 8 مقاعد أيضاً، وهم يتطلعون لاستعادة منصب المحافظ.

ويسعى كل مكون من الكورد والتركمان والعرب، لأن يكون منصب المحافظ من نصيبه، ولكن لعدم امتلاك أي من الأطراف للأغلبية بقي منصب المحافظ معلقاً.

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