الرئيس بارزاني وسفير النمسا يبحثان أوضاع شنگال ومستجدات كوردستان والعراق والمنطقة

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد 4 آب 2024، في مصيف صلاح الدين، سفير النمسا لدى العراق اندريا ناسي.

وفي اللقاء، استعرض سفير النمسا لدى العراق تطورات العلاقات بين إقليم كوردستان وبلاده، لا سيما في المجال الأكاديمي والتعاون بين جامعات الجانبين والاقتصاد والتجارة. من جانبه، شكر الرئيس بارزاني حكومة وشعب النمسا على دعمهم وتعاطفهم مع قضية شعب كوردستان، ودعا إلى مواصلة تطوير العلاقات والصداقة بين إقليم كوردستان والنمسا.

كما ناقش اللقاء الأوضاع السياسية في الإقليم، وانتخابات برلمان كوردستان، والعلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية وسبل حل المشاكل القائمة.

وكان من مواضيع اللقاء الأخرى استمرار خطر الإرهاب في العالم والمنطقة وكذلك الوضع في شنگال (سنجار) وأسباب عدم تنفيذ اتفاق شنگال.

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