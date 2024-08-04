السفير البريطاني يؤكد استمرار الدعم الدولي لإعمار نينوى

أعلن السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن خلال زيارته لمحافظة نينوى، أن المحافظة تعافت بفضل أبنائها، وأن الدعم الدولي لمحافظة نينوى مستمر لإعمار ما تبقى من البنى التحتية.

وقال ستيفن هيتشن في مؤتمر صحفي، إن محافظة نينوى استعادت عافيتها بشكل كبير وواضح وأنها تحظى باهتمام ودعم كبير وواضح من قبل الحكومة المركزية والمجتمع الدولي، مشيراً إلى أن زيارته لمحافظة نينوى والموصل تحديداً لها معاني كثيرة ورسالة واضحة بأن بريطانيا داعمة للمحافظة خصوصاً في مجال الإعمار وإعادة الحياة لمدينة الموصل والمناطق التابعة لها، مؤكداً بأن «الحكومة البريطانية مستمرة في دعم المشاريع الخاصة بالإعمار وتقديم الخدمات لعموم مشاريع المحافظة سوء كانت مشاريع ذات طابع صحي، تربوي، ثقافي …إلخ».

وأشار ستيفن هيتشن إلى أنه بحث خلال لقائه مع رئيس جامعة الموصل قصي الأحمدي احتياجات الجامعة، مؤكداً أن بريطانيا ستقوم بدعم جامعة الموصل «للحفاظ على عراقتها العلمية الرصينة».

وأعرب السفير ستيفن هيتشن عن سعادته بزيارة مدينة الموصل، مشيراً إلى أنها «تعافت بفضل سواعد أبنائها وهي الآن تنعم بتنوع مجتمعي يجب الحفاظ عليه».

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