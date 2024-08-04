الهجرة والمهجرين: لا يزال 22 ألف عراقي متواجدين في مخيم الهول

أعلن المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أن عشرة آلاف مواطن عراقي عادوا حتى الآن من مخيم الهول في روجآفاي كوردستان، وستتم قريبة إعادة قافلة أخرى منهم إلى البلد.

المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي عباس، أعلن اليوم الأحد (4 آب 2024) لشبكة رووداو الإعلامية أنه إضافة إلى المواطنين العراقيين الذين تمت إعادتهم، لا يزال نحو 22 ألف عراقي متواجدين في المخيم.

يقع مخيم الهول في محافظة الحسكة في روجآفاي كوردستان، وتسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وأغلب القاطنين في المخيم هم من زوجات وأولاد مسلحي داعش السابقين.

العوائل العراقية التي تجري استعادتها من مخيم الهول يتم نقلها إلى مخيم جدعة في قرية جدعة التابعة لناحية القيارة في محافظة نينوى والذي افتتح سنة 2021 لاستقبال ذوي مسلحي داعش (من حاملي الجنسية العراقية).

هزائم تنظيم داعش في العام 2017 في العراق ثم في سوريا، أضعفت التنظيم وقتل كثير من قادته خلال المعارك وتم أسر قسم كبير من أعضاء التنظيم من قبل القوات الأمنية، وقسم من القاطنين في مخيم جدعة هم عوائل مسلحي داعش المذكورين.

تشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن 45 ألف شخص من جنسيات متنوعة يقيمون في مخيم الهول في روجآفاي كوردستان، الذي هو أكبر مخيم يحتضن عوائل مسلحي داعش.

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