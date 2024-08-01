أغسطس 01, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الرئيس بارزاني والقنصل الفرنسي يبحثان تعزيز العلاقات ومستجدات كوردستان والعراق والمنطقة

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فى :أخبار عــامة
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الرئيس بارزاني والقنصل الفرنسي يبحثان تعزيز العلاقات ومستجدات كوردستان والعراق والمنطقة

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الخميس 1 آب 2024، في مصيف صلاح الدين، القنصل الفرنسي العام لدى أربيل يان بريم.

وجرى خلال اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن آخر المستجدات السياسية في العراق والمنطقة والعلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، فضلاً عن انتخابات برلمان كوردستان المقبلة.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على أواصر الصداقة والعلاقات التاريخية بين إقليم كوردستان وفرنسا وتعزيز تلك العلاقات.

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