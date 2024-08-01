المفوضية تعلن حاجتها لأكثر من 40 ألف موظف اقتراع لانتخابات كوردستان

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الخميس، أن مجلس المفوضين قرر إجراء قرعة موظفي الاقتراع بتاريخ 11 من شهر آب/أغسطس الجاري في مدينة للإشراف على الانتخابات التشريعية لاقليم كوردستان.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لوكالة شفق نيوز، إن مفوضية الانتخابات أكثر من 43 ألف لغرض اجراء انتخابات برلمان كوردستان.

وأوضحت أنه سيتم تدريب المقبولين للعمل بصفة موظف اقتراع على إجراءات والية الاقتراع لإجراء هذه الانتخابات بكل نزاهة وشفافية وحيادية وعدالة.

و أصدر رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء 26 من شهر حزيران الماضي، مرسوماً اقليمياً حدد فيه يوم 20 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.

قالت الحكومة العراقية، بنهاية شهر تموز الماضي، إنها وفرت كل المتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية في اقليم كوردستان المقررة في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

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