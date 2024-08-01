في ستة أشهر.. إقليم كوردستان استورد 80 ألف سيارة عبر منافذه الحدودية

أعلنت وزارة التجارة والاقتصاد في حكومة إقليم وردستان، عن استيراد أكثر من 80 ألف سيارة عبر منافذه الحدودية خلال الأشهر الستة الماضية من العام الحالي.

وجاء في بيان للوزارة، أن الاشهر الستة الماضية شهدت استيراد 80 ألفاً و399 سيارة من خلال المعابر الحدودية التابعة لها.

وأضاف البيان أن الفترة ذاتها شهدت استيراد 271 ألفاً و378 طناً من السلع والبضائع الأخرى بمبلغ إجمالي مقداره ثلاثة مليارات و220 مليوناً و60 ألف دولار.

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