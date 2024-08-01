وكالة: طهران تجتمع بحلفائها وتحضّر لـ “الرد على إسرائيل”

صحيفة اسرائيلية: عمليات الاغتيال هي الورقة قبل الأخيرة لحرب إقليمية شاملة مع إيران

تسعى إيران لحشد حلفائها بهدف مناقشة سبل الرد على الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل مؤخرا وأسفرت عن مقتل زعيم المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران ، فضلا عن القيادي في حزب الله فؤاد شكر والذي اغتيل في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها ، إن مسؤولين إيرانيين كبارا سيلتقون بممثلي حلفاء طهران في المنطقة من لبنان والعراق واليمن، الخميس لبحث الرد المحتمل على إسرائيل.

يأتي ذلك فيما قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية: “ندرس كيفية ردنا ومحور المقاومة على اغتيال هنية، والرد حتمي”.

وتواجه المنطقة خطر اتساع دائرة الصراع بين إسرائيل وإيران وحلفائها بعد الاغتيالات الأخيرة.

وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قد قال ، اليوم الخميس ، إن “إسرائيل ستدفع ثمنا غاليا لتعديها على الحدود الآمنة لإيران”، واصفا إياه بأنه “الثمن الذي لا يخطر على بالها ولا تستطيع تصوره” وفق قوله.

وقال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، إن من “واجب إيران الانتقام لحادثة اغتيال هنية المريرة والصعبة”.

ولم يكن تهديد خامنئي بالانتقام لهنية الأول من جانب طهران، حيث قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران ستجعل “المحتلين الإرهابيين يندمون على فعلتهم الجبانة”.

وأضاف بزشكيان، وفق وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن بلاده “ستدافع عن كرامتها وسلامة أراضيها”.

وتشهد إسرائيل حالة من التأهب بعد عمليتي اغتيال، تبنت واحدة منهما ولم تعلق على الثانية، لقادة بارزين في حركتي حماس وحزب الله.

ولقي القيادي في حزب الله فؤاد شكر مقتله بعد غارة إسرائيلية استهدفته في الضاحية الجنوبية في بيروت ، وبعدها بأقل من 24 ساعة قتل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، بصاروخ موجه استهدفه بغرفته في طهران.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية في تقرير لها بعنوان “سيناريو الحرب الكبرى مع إيران”، إن إسرائيل مستعدة تماما لحرب شاملة مع طهران وحلفائها إذا استدعى الأمر وأنها على يقين بأن عمليات الاغتيال هي الورقة قبل الأخيرة لحرب إقليمية شاملة مع إيران.

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