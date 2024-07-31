نيجيرفان بارزاني عقب لقائه الرئيس الإيراني: اتطلع إلى العمل لتعزيز العلاقات

عبر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، خلاله لقائه الرئيس الإيراني عن تطلعه إلى العمل لتعزيز العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع إيران.

وكتب في تغريدة على موقع “إكس” (تويتر سابقا)، عقب لقائه بزشكيان، “يسعدني أن التقيت برئيس جمهورية إيران الإسلامية مسعود بيزشكيان في أول يوم له في منصبه”.

وأضاف قائلا: “إنني أتطلع إلى العمل معا لتعزيز العلاقات بين العراق وإقليم كردستان مع إيران”.

وقبل ذلك كان رئيس إقليم كوردستان التقى محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، اليوم الأربعاء (31 تموز 2024)، في ثاني أيام زيارته لطهران.

وناقش رئيس إقليم كوردستان مع قاليباف، “علاقات إيران مع العراق وإقليم كوردستان، والأوضاع الداخلية للعراق وإقليم كوردستان والمنطقة عموما، كما جرى تبادل الآراء حول آخر التطورات في المنطقة”.

وشدد الجانبان، بحسب بيان أوردته رئاسة إقليم كوردستان، على “تعزيز علاقات جمهورية إيران الإسلامية مع العراق وإقليم كوردستان في المجالات كافة”، مؤكدان “ضرورة التعاون المشترك على مستوى المنطقة في سبيل حماية الأمان والاستقرار”.

وختم البيان، أنه “في الاجتماع الذي حضره الوفد المرافق للرئيس، والمؤلف من شيخ جعفر شيخ مصطفى نائب الرئيس، وريبر أحمد وزير داخلية إقليم كوردستان، وفوزي حريري رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان؛ تم التباحث في مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك”.

وأمس الثلاثاء (30 تموز 2024)، وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، إلى العاصمة الإيرانية طهران، بناء على دعوة رسمية للمشاركة بمراسم أداء اليمين للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

يذكر أن نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان كان قد زار الجمهورية الإسلامية رسمياً في أيار الماضي، وقد حفلت زيارته، التي استمرت ثلاثة أيام، بلقاءات مثمرة مع أبرز قادة الجارة إيران.

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