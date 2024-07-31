وزير الدفاع الأميركي: سندافع عن إسرائيل إذا تعرضت لهجوم

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، إنه لا يعتقد أن حربا أوسع في الشرق الأوسط أمر لا مفر منه ، في تعليق على تصاعد التوترات في المنطقة ، وذلك عقب الإعلان عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران.

وأضاف خلال زيارة للفلبين أن الولايات المتحدة ستدافع عن إسرائيل إذا تعرضت لهجوم.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يجري تقييما للوضع ولا تغييرات في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية ، وسط أنباء عن إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي الشمالي بالكامل.

وأفادت مصادر إعلامية ، بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الوزراء عدم الإدلاء بأي تصريحات حول اغتيال إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية.

هذا وأعلنت حركة حماس، الأربعاء، مقتل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية مع أحد حراسه الشخصيين في غارة إسرائيلية في طهران، إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

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