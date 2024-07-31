العراق يتذيل قائمة الدول “الأكثر نظافة” عربيا وعالمياً

كشف مؤشر الأداء البيئي عن قائمة “الدول الأكثر والأقل نظافة”، والمتعلقة بعدة مؤشرات تتعلق بالنشاط والأداء البيئي ، حيث حل العراق بالمراتب الأخيرة عربيا وعالميًا.

ويقدم مؤشر الأداء البيئي لعام 2024 ملخصًا لحالة الاستدامة في جميع أنحاء العالم ، باستخدام 58 مؤشرًا للأداء عبر 11 فئة من القضايا، يصنف مؤشر الأداء البيئي 180 دولة على أساس أداء تغير المناخ والصحة البيئية وحيوية النظام البيئي، ومدى اقتراب البلدان من أهداف السياسة البيئية المعمول بها.

وحل العراق بالمرتبة 172 من اصل 180 دولة عالميا في مؤشر الأداء البيئي، فيما جاء بالمرتبة الأخيرة عربيًا، حيث بلغت عدد نقاطه 30.4 من اصل 100 نقطة

ولم يتفوق العراق سوى على مدغشقر، ارتيريا، بنغلادش، الهند، ميانمار، لاوس، باكستان، وفيتنام التي جاءت بالمرتبة الأخيرة وبلغت نقاطها 24.

اما بالمرتبة الأولى عالميًا جاءت استونيا بعدد نقاط بلغ 75.3، فيما جاءت الامارات بالمرتبة الأولى عربيًا والـ53 عالميًا بعدد نقاط بلغ 52 نقطة.

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