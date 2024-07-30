يوليو 30, 2024

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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الداخلية الاتحادية: ضبط 2 طن من المخدرات والقبض على 8 آلاف متهم منذ بداية العام

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فى :أخبار عــامة
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الداخلية الاتحادية: ضبط 2 طن من المخدرات والقبض على 8 آلاف متهم منذ بداية العام

أكدت وزارة الداخلية الاتحادية، اليوم الثلاثاء، القبض على 8 آلاف متهم بالمخدرات منذ بداية العام الحالي.

وقال مدير القسم القانوني في مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للوزارة اللواء مهند حاتم، إن “المضبوطات من المواد المخدرة (الحشيشة، الكريستال، الكبتاغون وغيرها) بلغت حوالي 2 طن و20 كغم، بالإضافة الى القبض على نحو 8 آلاف متهم بين متعاطين ومروجين وتجار منذ بداية العام”.

وأضاف، أن “العراق يعتبر بلد مرور للمواد المخدرة الا أن السنوات الأخيرة سجل فيها انتشار لتلك المواد وأصبح بلد مرور واستهلاك”، مبيناً أن “استراتيجية مكافحة المخدرات التي تتبناها الحكومة ووزارة الداخلية حققت نجاحات من خلال زيادة عدد المراجعين من المتعاطين للمستشفيات للعلاج من هذه الآفة”.

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