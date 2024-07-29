نيجيرفان بارزاني يزور طهران بدعوة رسمية غداً الثلاثاء

أعلنت رئاسة إقليم كوردستان، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني، سيزور العاصمة الإيرانية طهران، يوم غد الثلاثاء (30 تموز 2024)، بدعوة رسمية من الجمهورية الإسلامية للمشاركة في مراسم أداء اليمين للرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان.

وقالت الرئاسة في بيان، اليوم الإثنين (29 تموز 2024)، إنه تلبية لدعوة رسمية، يصل نيجيرفان بارزاني يوم غد (الثلاثاء، 30 تموز 2024) إلى طهران، عاصمة جمهورية إيران الإسلامية.

ومن المقرر أن يشارك رئيس إقليم كوردستان، إلى جانب المدعوين من قيادات وكبار مسؤولي الدول في مراسم تنصيب مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني المنتخب وأدائه اليمين ومباشرته مهامه، بحسب البيان.

يشار إلى أن آخر اتصال بين رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، كان يوم 10 تموز الجاري، حيث أكد نيجيرفان بارزاني له بعد التهنئة، استعداد ورغبة إقليم كوردستان وشعبه لتعزيز علاقات الصداقة التاريخية والتعاون المشترك في المجالات كافة مع ايران.

وجدد رئيس اقليم كوردستان التعبير عن استعداد ورغبة إقليم كوردستان وشعبه لتعزيز علاقات الصداقة التاريخية والتعاون المشترك في المجالات كافة مع جمهورية إيران الإسلامية على أساس الاحترام والمصالح المشتركة وحسن الجوار، وبما يؤدي إلى تقدم الشعبين والبلدين.

من جانبه، عبر مسعود بزيشكيان الرئيس المنتخب لجمهورية إيران الإسلامية عن ارتياحه وشكره وامتنانه لاتصال وتهنئة رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مؤكداً على رغبة جمهورية إيران الإسلامية في تعزيز علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان، ومشيراً إلى علاقات الصداقة والعلاقات التاريخية لشعوب إيران والجمهورية الإسلامية مع إقليم كوردستان.

وكان إقليم كوردستان قد احتضن في حزيران الماضي، عملية التصويت التي قام بها مواطنون إيرانيون مقيمون في إقليم كوردستان، عبر تخصيص 4 صناديق اقتراع في محافظة أربيل، وأخرى في محافظتي السليمانية وحلبجة.

وأمس الأحد 28 تموز، تولّى الإصلاحي مسعود بزشكيان رسمياً، الرئاسة في إيران خلال مراسم تنصيبه من قبل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، بعد فوزه بانتخابات مبكرة أعقبت وفاة إبراهيم رئيسي.

وبزشكيان هو أول المحسوبين على التيار الإصلاحي يتولى رئاسة الجمهورية في إيران منذ نهاية عهد محمد خاتمي في العام 2005، علماً بأن الكلمة الفصل في السياسات العليا للدولة تبقى في يد المرشد الأعلى، وهو منصب يتولاه خامنئي منذ نحو 35 عاماً.

وبزشكيان هو الرئيس التاسع للجمهورية منذ تأسيسها بعد انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، وأقيمت مراسم تنصيبه في حسينية الإمام الخميني في طهران بحضور مسؤولين إيرانيين ودبلوماسيين أجانب، على أن يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى (البرلمان) الثلاثاء قبل تشكيل حكومته وطرح أسماء وزرائها لنيل الثقة.

ويبدأ بزشكيان ولاية من أربعة أعوام بعدما تفوّق في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الخامس من تموز، على سعيد جليلي.

وكانت الانتخابات مقررة في العام 2025، إلا أنها أجريت بشكل مبكر هذه السنة بعد وفاة إبراهيم رئيسي في تحطم مروحية بشمال غرب الجمهورية الإسلامية في أيار.

وحصل بزشكيان (69 عاماً) على أكثر من 16 مليون صوت، أي ما نسبته نحو 54 بالمئة من إجمالي عدد المقترعين الذي ناهز الثلاثين مليوناً.

يذكر أن نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان قد زار الجمهورية الإسلامية رسمياً في أيار الماضي، وقد حفلت زيارته، التي استمرت ثلاثة أيام، بلقاءات مثمرة مع أبرز قادة الجارة ايران.

زيارة نيجيرفان بارزاني جاءت تلبية لدعوة رسمية من جمهورية إيران الإسلامية، حيث تم بحث عدة ملفات تخص العراق واقليم كوردستان والعلاقة مع ايران، فضلاً عن الأوضاع في المنطقة.

إلى ذلك، تصدرت زيارة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني التي جاءت بعد عامين وتسعة أشهر، الصفحات الأولى للصحف الإيرانية وأهم الأخبار في المواقع الرسمية وغير الرسمية، حيث وصفوه بـ “رجل السلام”.

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