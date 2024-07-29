ساسان عوني: موظفو مناطق حدود المادة 140 مشمولون بمنحة الأراضي

أشار وزير البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان ساسان عوني، إلى أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني أكد على عدم حرمان أي موظف من منحة قطع الأراضي، أما الموظفون الذين تنتمي بطاقات معلوماتهم إلى حدود المادة 140 سيتم منحهم قطع من الأراضي، في أقرب منطقة عليهم.

وقال عوني لـ كوردستان24: انه “تم الايعاز لجميع البلديات باعداد الارشادات الفنية والتنسيق مع الوزارات واعداد الإجراءات القانونية، وكانت هناك عدة مشاكل لكن العمل لم يتوقف، وأحيلت المشاكل إلى مجلس الوزراء لحلها هناك”.

كما أشار إلى أن “الاجتماع الرابع لمجلس وزارة البلديات عقد أمس، لإعطاء المزيد من الصلاحيات لبعض البلديات من أجل تسريع العمل، وأبلغ خلال الاجتماع نفسه البلديات باستكمال العمل خلال أسبوع إلى 10 أيام”.

وأضاف، “هناك أراض كافية في بعض الأماكن، لكن لا توجد أراض في بعض البلديات، لذلك نعمل على تخصيص الأراضي اللازمة”.

وتابع: “رئيس الوزراء مسرور بارزاني، أكد أنه لا ينبغي حرمان أي موظف حكومي من أرضه، لذلك ووفقًا للمبادئ التوجيهية، سيتم منح الموظفين الذين تنتمي بطاقات معلوماتهم إلى المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان في أقرب مكان من إقامتهم أرضًا”.

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