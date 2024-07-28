مسرور بارزاني يوجه بتوزيع الأراضي على الموظفين والمتقاعدين في مناطق المادة 140

وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، بتوزيع الأراضي على الموظفين والمتقاعدين في حكومة إقليم كوردستان ضمن المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي، والمعروفة بالمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان.

وقال وزير البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، ساسان عوني، اليوم الأحد 28 تموز (يوليو) 2024، إن “رئيس الوزراء مسرور بارزاني أصدر توجيهات باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتخصيص الأراضي للموظفين والمتقاعدين من حملة بطاقات المعلومات، في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان”.

وأضاف عوني أن “كتاباً قد أُرسل إلى كافة الوزارات والهيئات والدوائر والمؤسسات في حكومة إقليم كوردستان، يتضمن توجيهات رئيس الوزراء مسرور بارزاني لاتخاذ الإجراءات اللازمة، من خلال إصدار نماذج الأراضي للموظفين والمتقاعدين من حملة بطاقات المعلومات، في مناطق المادة 140 من الدستور العراقي”.

وتابع: “وسيتم بعد ذلك رفع الكتاب الذي يتضمن قائمة بالوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة، وستقوم وزارة البلديات والسياحة بتحديد مواقع استلام الأراضي في أقرب منطقة سكنية أو تخصيص الأراضي المتاحة”.

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