يوليو 28, 2024

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

زراعة كوردستان: استيراد المنتجات الزراعية يضر بالانتاج المحلي والمزارعين

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
2 مشاهدات

زراعة كوردستان: استيراد المنتجات الزراعية يضر بالانتاج المحلي والمزارعين

أكد وكيل وزراة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان كريم سليمان، أن استيراد بعض المنتجات الزراعية، يضر بالمنتج المحلي ويلحق الخسائر بمزارعي الإقليم.

وقال سليمان لـ كوردستان24: “الجدول الزراعي، الذي وقعت عليه وزارة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان، يتضمن اتفاقية مع وزارة الزراعة الاتحادية، ويجب أن تحدد الاتفاقية السماح أومنع استيراد منتج ما بشكل مشترك بين الجانبين”.

وأضاف: “مع الأسف، تسمح وزارة الزراعة العراقية في بعض الأحيان باستيراد منتجات معينة، مما يؤثر سلباً على الإنتاج المحلي، ويسبب أضراراً كبيرة للمزارعين في إقليم كوردستان”.

وأردف: “نحاول في كثير من الأحيان التنسيق بشكل جيد لكنهم لا يقومون بالتسهيلات، سألناهم مرة أخرى عن سبب سماحهم باستيراد خمسة منتجات، قالوا إنه وقت عاشوراء والذكرى الأربعين للإمام الحسين، وجاء الكثير من الحجاج إلى العراق، لذلك سمحنا باستيراد الخيار والطماطم والبصل والفراولة”.

وتابع: “لو قاموا بالتنسيق مع وزارة الزراعة، لكنا أوضحنا لهم أن لدينا منتجات جيدة جداً في إقليم كوردستان، قد نتمكن من تلبية احتياجات الأسواق الدنيا والمتوسطة”.

facebookShare on Facebook
Post Views: 10

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi