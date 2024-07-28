زراعة كوردستان: استيراد المنتجات الزراعية يضر بالانتاج المحلي والمزارعين

أكد وكيل وزراة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان كريم سليمان، أن استيراد بعض المنتجات الزراعية، يضر بالمنتج المحلي ويلحق الخسائر بمزارعي الإقليم.

وقال سليمان لـ كوردستان24: “الجدول الزراعي، الذي وقعت عليه وزارة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان، يتضمن اتفاقية مع وزارة الزراعة الاتحادية، ويجب أن تحدد الاتفاقية السماح أومنع استيراد منتج ما بشكل مشترك بين الجانبين”.

وأضاف: “مع الأسف، تسمح وزارة الزراعة العراقية في بعض الأحيان باستيراد منتجات معينة، مما يؤثر سلباً على الإنتاج المحلي، ويسبب أضراراً كبيرة للمزارعين في إقليم كوردستان”.

وأردف: “نحاول في كثير من الأحيان التنسيق بشكل جيد لكنهم لا يقومون بالتسهيلات، سألناهم مرة أخرى عن سبب سماحهم باستيراد خمسة منتجات، قالوا إنه وقت عاشوراء والذكرى الأربعين للإمام الحسين، وجاء الكثير من الحجاج إلى العراق، لذلك سمحنا باستيراد الخيار والطماطم والبصل والفراولة”.

وتابع: “لو قاموا بالتنسيق مع وزارة الزراعة، لكنا أوضحنا لهم أن لدينا منتجات جيدة جداً في إقليم كوردستان، قد نتمكن من تلبية احتياجات الأسواق الدنيا والمتوسطة”.

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