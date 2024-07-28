يوليو 28, 2024

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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تعود لضحايا النظام البائد و”داعش”.. تشخيص 289 موقعا لمقابر جماعية في العراق

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فى :أخبار عــامة
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تعود لضحايا النظام البائد و”داعش”.. تشخيص 289 موقعا لمقابر جماعية في العراق

أدرجت مؤسسة الشهداء ضمن خططها السنوية، فتح 85 مقبرة جماعية تعود لضحايا النظام المقبور وعصابات “داعش” الإرهابية.
وقال رئيس المؤسسة عبد الإله النائلي، إن المؤسسة تمكنت من تشخيص 289 موقعا لمقابر جماعية موزعة في عموم البلاد، تعود لضحايا النظام المقبور وعصابات “داعش” الإرهابية، مشيرا الى أن هناك 85 موقعا لمقابر تم إدراجها ضمن الخطط السنوية للمؤسسة، ويضم كل موقع بين 15 إلى 20 مقبرة جماعية”.

واضاف أن فتحها يستغرق مدة طويلة بحسب توفر الدعم اللوجستي والظروف المناخية الملائمة، لافتا الى أن عملية الكشف عن هويات الضحايا لدى معهد الطب العدلي تستغرق وقتا طويلا نظرا لكثرة الأعداد، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

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