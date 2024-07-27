مسؤول في الديمقراطي الكوردستاني: حذرنا الجهات الأمنية في كركوك من احتمال الهجوم قبل أسبوع

كشف مسؤول في الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن إطلاق النار على مقر الفرع الثالث للحزب تم من مبنى مجاور، وأنهم حذروا الجهات الأمنية في كركوك قبل أسبوع.

تعرض مقر الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، الليلة الماضية، لإطلاق نار. وبهذا الصدد قال المسؤول في الفرع آرام أحمد معروف لـ (باسنيوز): «قدمنا ​​معلومات إلى السلطات الأمنية في كركوك قبل أيام وعلمنا أن شيئاً ما يحدث. كركوك تتجه نحو مرحلة حساسة، ليس هناك أي دور للجهات الأمنية داخل المدينة، وقد خلق هذا الأمر وضعاً خطيراً».

وأوضح أنه في «ليالي الجمعة يوم السبت، بعض المسؤولين الأمنيين في هذه المدينة يعودون إلى السليمانية، لذلك انتهز المهاجمون الفرصة الليلة الماضية وأطلقوا النار في الساعة 1:50 ظهرًا على مقر الفرع من اتجاهين، لكن حراس الفرع تصدوا لهم».

وقال المسؤول في الديمقراطي الكوردستاني، إنه بعد الحادث وصلت القوات الأمنية إلى مقر الفرع الثالث ومن ثم دخلت المبنى الذي جرى منه إطلاق النار، وتابع: «قمنا بتشغيل الكاميرات ومن الواضح أن مقر الفرع تم إطلاق النار عليه من ذلك المبنى. لذلك يمكن لقوات الأمن التحقيق لمعرفة من هم مطلقو النار وكيف وصلوا إلى المبنى».

وأضاف: «لقد شعرنا بحركة غريبة، كما تعلمون، قبل أسبوع انفجرت قنبلة بسيارة مسؤول الفرع 22 للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كلا، ونعلم أن هناك حركة غريبة في گرميان وكركوك ضد الحزب الديمقراطي الكوردستاني».

فيما وصف مسؤول الفرع الثالث للديمقراطي الكوردستاني محمد كمال، الاعتداء المسلح على مقر الفرع بـ «العمل الإرهابي».

وقال لـ كوردستان 24: «في حدود الساعة الثانية من فجر اليوم السبت، فتح المهاجمون- المترصدين في بناءٍ غير مكتمل ومن داخل المقبرة- نيران أسلحتهم على نقطة الحراسة الخاصة بالمقر».

وأضاف: «ولأننا كنا نمتلك معلومات عن احتمال حدوث اعتداء مسلح على المقر، وضعنا جميع القوة الأمنية الخاصة بالفرع الثالث على أهبة الاستعداد، والتي نجحت في إفشال الهجوم».

وتابع: «قبل ثلاثة أيام، حذّرت القائم بأعمال مدير شرطة كركوك من وقوع هجومٍ مسلح على المقر، لذلك أرسل قوة تكتيكية لتعزيز حماية مبنى الفرع».

وزاد: «طلبت جميع تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة المحيط بمقر الفرع، لمعرفة المكان الذي تسلل عبره هؤلاء المهاجمين والجهة التي يتبعون لها».

وشدّد مسؤول الفرع، محمد كمال، على أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني «يحمل على عاتقه رسالة الكوردايتي ويدافع عن قدسية وكوردستانية كركوك».

مؤكداً أن الحزب «لهذا السبب، يتعرض للهجوم بشكلٍ دائم، وهذا الاعتداء هدفه خلق الفوضى وخلط الأوراق تزامناً مع استمرار المفاوضات بشأن منصب محافظ كركوك».

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