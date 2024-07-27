صرف “مليارات الدنانير” للأحزاب السياسية من موازنة 2024 كـ”منح مالية” (وثائق)

نشر النائب المستقل امير المعموري، اليوم السبت، وثائق تثبت صرف وزارة المالية مليارات الدنانير “كمنح مالية” من الموازنة الى الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب او المشاركة في الانتخابات.

وقال المعموري في تدوينة على حسابه في فيسبوك وتابعتها السومرية نيوز، انه “هل تعلم يصرف للأحزاب السياسية منح مالية من الموازنة، حيث تم صرف 18 مليار دينار، والصرف مستمر في موازنة 2024 بـ5 مليار دينار.

وأضاف: “قد يستغرب البعض من هذا الكتاب الذي يبين أن هناك تمويلا للأحزاب من الموازنة الاتحادية وبنسب 80% للذين لديهم تمثيل في مجلس النواب و 20 % للاحزاب المشاركة في الانتخابات”.

وأكد “العمل على إلغاء هذا الموضوع الذي فيه الكثير من الملاحظات والصرف غير المبرر”، معتبرا ان “المفروض هذا الصرف على الشعب المحروم وليس للحزب، ويجب التمييز بين هذه الأحزاب من يعمل ومن لا يعمل ومن يسرق المال العام ويتجاوز على ممتلكات الدولة”، متسائلا: “من يقوم بتقييم هذه الأحزاب حتى نقول تستحق المنحة المالية؟”.

واظهرت الوثائق الصادرة من وزارة المالية، ان هناك تمويلا بـ4 مليار دينار في موازنة 2018 وكذلك 2019، فيما يوجد تمويل بـ5 مليار دينار للأحزاب في موازنة 2023 ومثلها في موازنة 2024 الحالية، مايجعل المجموع يبلغ 18 مليار دينار.

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