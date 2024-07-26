انتخابات إقليم كردستان.. المفوضية تكشف عدد المرشحين والأحزاب والتحالفات

كشفت المتحدث باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، اليوم الجمعة، أن عدد المرشحين بلغ ألفا و197 مرشحا في إقليم كردستان إلى الآن.

وقالت الغلاي، في تصريح خاص لشبكة “الساعة”، إن “عدد المرشحين الحالي هو ألف و197، والعدد النهائي سيتم تحديده بعد التدقيق والتحقق من بياناتهم ومصادقة مجلس المفوضية”.

وأوضحت أن “اللجنة المختصة من موظفي المفوضية في إقليم كردستان تعمل على تدقيق بيانات القوائم والمرشحين، لإرسالها إلى وزارة الداخلية والأدلة الجنائية وهيئة النزاهة الاتحادية للتحقق من أهليتهم”.

وأفادت أن “أرقام قرعة التحالفات والأحزاب والمرشحين ستُعلن في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل”.

وتابعت: “بعد انتهاء فترة استلام قوائم التحالفات والأحزاب والمرشحين، أسفرت العملية عن تسجيل 139 قائمة، منها تحالفان اثنان و13 حزبًا، بالإضافة إلى 124 مرشحًا فرديًا، بما في ذلك مرشحو المكونات”.

وأشارت إلى “وجود 19 مرشحًا من المكونات المسيحية في عموم محافظات الإقليم، يتوزعون كالتالي، 7 مرشحين في أربيل و4 في السليمانية و8 في دهوك، و20 مرشحًا من التركمان 14 منهم في أربيل و6 في السليمانية”.

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