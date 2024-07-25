زراعة دهوك تعلن تصدير نحو 130 ألف طن من المنتجات المحلية للمحافظات العراقية

أعلن المدير العام لزراعة دهوك أحمد جميل، اليوم الخميس 25 تموز 2024، تصدير نحو 130 ألف طن من المنتجات المحلية إلى المحافظات العراقية.

وقال جميل لـ كوردستان24، “منذ بداية العام الجاري وحتى 25 تموز، تم تصدير 129 ألفاً و647 طناً من المنتجات المحلية لمحافظة دهوك إلى جنوب ووسط العراق”.

وأضاف: “الزيادة في الصادرات، دفعت المزارعين إلى التحول للزراعة، ولكن لم يتضرر أي مزارع في دهوك، خلال العامين الماضيين”.

وتابع: “المنتجات الأكثر طلباً هي؛ البطاطا، والطماطم، والبصل، والخيار، والفراولة، بالإضافة إلى محاصيل أخرى مثل؛ الكرز والتفاح والخوخ والتوت، والبطيخ”.

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