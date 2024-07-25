باكستان: اختفاء نحو 50 ألف باكستاني في العراق خلال الزيارة

كشف وزير الشؤون الدينية الباكستاني شودري سالك حسين، عن اختفاء نحو 50 ألف باكستاني في العراق خلال زيارة محرم، دون تحديد الفترة التي اختفوا فيها.

وقال حسين خلال اجتماع لجنة بمجلس الشيوخ برئاسة السيناتور عطا الرحمن، وتابعته شبكة “الساعة” إن “نحو 50 ألف باكستاني اختفوا في العراق”، مبيناً أن “الحكومة العراقية تصدر تأشيرات مجانية للحجاج، لكن منظمي الرحلات السياحية يتقاضون 80 إلى 90 دولارا”.

وأشار وزير الشؤون الدينية إلى أن “هناك خطوات يتم اتخاذها للسيطرة على قضايا الأشخاص الذين يسافرون بشكل غير قانوني إلى دول أخرى”.

وأبلغ السكرتير الإضافي للشؤون الدينية اللجنة عن “سياسة جديدة لزائري العراق وإيران وسوريا، والتي تنتظر موافقة مجلس الوزراء”.

وفي وقت سابق، أشارت اللجنة الأمنية في البرلمان العراقي إلى انتشار شبكات الجريمة المنظمة التي يقودها باكستانيون في بغداد ومحافظات أخرى، مبينةً أنها لا تشكل خطورة كبيرة على الوضع الأمني العراقي.

وقال الناشط البغدادي أزهر العلي في حديث لشبكة “الساعة” إن “انتشار العصابات الباكستانية في العاصمة ومحافظات أخرى يمثل انتكاسة حقيقية للواقع الأمني وتعكس فشلا حكوميا في ضبط الملف الأمني”.

وأضاف أن “ممارسة عصابات يحمل أفرادها الجنسية الباكستانية أنشطة أمرا يثير السخرية والاستغراب، خاصة وأن العراق يمتلك أكثر من مليون عنصر أمني”.

وتابع أن “الحقيقية تقتضي عدم الاستغراب من وجود عصابات باكستانية تعمل في العراق، لأن الكثير من الجهات التي تمسك بالملف الأمني متورطة بممارسة الجريمة المنظمة لدوافع مالية”، ولفت إلى أن “العصابات الأجنبية لا يمكن لها ممارسة أنشطتها في العراق دون أن يكون لها ارتباط بجهات عراقية”.

ولم يستبعد العلي أن “تكون عصابات الجريمة الأجنبية ومنها الباكستانية مرتبطة بجهات مسلحة عراقية متنفذة تمارس جرائم تجارة المخدرات والأعضاء البشرية والابتزاز وغيرها”.

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