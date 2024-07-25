السفير التركي لدى العراق: نولي أهمية كبيرة للعلاقات مع إقليم كوردستان

مضيفاً ، ان PKK يهدد الأمن القومي لتركيا والعراق

قال السفير التركي الجديد لدى العراق أنيل بورا إينان ، اليوم الخميس ، نولي أهمية كبيرة للعلاقات مع إقليم كوردستان واستمرار الاستقرار الإقليم ، مشدداً على ان استقرار هذه المنطقة يؤثر بشكل مباشر على استقرار منطقتنا الحدودية.

نولي أهمية كبيرة لاستقرار إقليم كوردستان

وذكَّر السفير التركي في مقابلة مع وكالة انباء “الاناضول” ، بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأربيل عاصمة إقليم كوردستان خلال زيارته الأخيرة للعراق.

وقال الدبلوماسي التركي : “نحن جيران لحكومة إقليم كوردستان على معظم حدود بلادنا مع العراق. وليس لدينا سوى بوابة حدودية واحدة، وهي ضمن الحدود الإدارية لإقليم كوردستان”.

وأضاف: “نولي أهمية لهذه العلاقات واستمرار الاستقرار في الإدارة الإقليمية، فاستقرار هذه المنطقة يؤثر بشكل مباشر على استقرار منطقتنا الحدودية”.

وأردف: ” لدينا استثمارات ورجال أعمال جادون في تلك المنطقة، وعلاقاتنا تاريخية وشعبنا يتمتع بعلاقات قرابة مع أهل المنطقة”.

مضيفا “يتوقع ان تجري انتخابات في إقليم كوردستان خلال الأشهر المقبلة، وهنا اريد التأكيد على ان من المهم استقرار الإقليم، ومن المقرر ان ازور أربيل خلال الفترة المقبلة كما ارغب بزيارة الموصل وكركوك”.

العلاقات مع العراق

وفيما يتعلق بالعلاقات مع العراق ، قال السفير التركي أن بلاده عززت قنوات الحوار مع العراق بشأن كل القضايا في الفترة الجديدة، وقال: “إن تركيا تدعم جهود العراق لتعزيز التنمية والاستقرار”.

وأشار إينان الذي بدأ مهامه الجديدة في بغداد، إلى أن العراق “بلد عانى من الاحتلال والصراع والحرب الأهلية وعنف المنظمات الإرهابية القاسية لأكثر من 40 عاما”.

وأوضح أن تركيا، باعتبارها دولة مجاورة تعاني من الإرهاب، تتفهم العراق جيدا وأن الشعب العراقي “شعب صديق وجار وقريب تعرض لمحن لا تليق بالكرامة الإنسانية”.

تطورات إيجابية

وقال السفير: “بدأنا نرى أن السياسة العراقية قادرة على الاستجابة بسرعة وبشكل هادف للمطالب الملموسة للشعب العراقي”.

وأضاف: “هناك تطورات إيجابية ظهرت في العراق مؤخرا، ويبدو أنه يعمل بسرعة من خلال اتخاذ خطوات ملموسة على تعزيز آلية الدولة في السياسة الخارجية والداخلية”.

وأردف: “هناك بالفعل خطوة تنموية كبيرة تجري في الداخل، وهي مبنية على رغبات الشعب العراقي”.

وتابع: “يتخذ العراق خطوات إيجابية لاستعادة ثقله السابق في السياسة الخارجية”.

موضحاً ، أن تركيا تريد زيادة الحوار في مجالات التعاون وتنويع قنوات الحوار، وتولي أهمية للاتصالات على مستوى القيادة.

وأفاد أن تركيا ترغب دائما وتدعم استمرار العملية الديمقراطية التي تتقدم بطريقة سليمة في العراق.

قضية المياه

وفي معرض حديثه عن قضية المياه بين تركيا والعراق، أفاد سفير أنقرة أن الرئيس أردوغان ينظر إلى قضية المياه من منظور إسلامي وإنساني ، وفق قوله.

مشيراً ، إلى ضرورة الترشيد في استخدام المياه، لا سيما مع قلة منسوب المياه واستنزافها وتزايد عدد السكان.

ولفت إلى أهمية الاتفاقية الموقعة في موضوع المياه وأنه مع قدوم الشركات التركية إلى العراق بهذه الاتفاقية، ستقوم أنقرة وبغداد ببناء البنية التحتية للمياه في العراق معا.

محاربة PKK

السفير التركي أشار الى إحراز تقدم كبير بين تركيا والعراق فيما يتعلق بالقتال ضد حزب العمال الكوردستاني PKK، وتفعيل الآلية الأمنية رفيعة المستوى بين العراق وتركيا في هذا السياق، عقب زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العراق في أغسطس/آب 2023.

وفي هذا الجانب، أشار إينان إلى أنه ” تم تصنيف تنظيم PKK الإرهابي تهديدا مشتركا للبلدين في الاجتماع الذي عقد في أنقرة في ديسمبر/ كانون الأول 2023، وأُعلن أنه “تنظيم محظور” في اجتماع مارس/ آذار 2024″.

لافتاً ، إلى أن “رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أعلن أن تنظيم PKK الإرهابي محظور في كافة مؤسسات الدولة”.

موضحاً ، أن “العمليات العسكرية المستمرة للقوات المسلحة التركية في شمال العراق تتم مع الاحترام الكامل لسلامة أراضي العراق وتهدف إلى القضاء على تنظيم PKK الإرهابي الذي يهدد الأمن القومي لتركيا والعراق”.

زيادة قنوات التواصل مع العراق

وأفاد السفير التركي في العراق: “إننا نعمل على تنويع قنوات التواصل والحوار بشأن كل قضية مع العراق في الفترة الجديدة”.

وأردف: “نريد المضي قدما من خلال الاجتماع مع السلطات العراقية والاتفاق ضمن إطار مؤسسي”.

تركمان العراق

وفي سياق الحديث عن وضع التركمان في العراق، قال السفير التركي: “إن التركمان هم عنصر مؤسس وأساسي في العراق، ويجب أن نعلم ذلك في المقام الأول”.

وأكد أن التركمان كانوا دائما مواطنين مخلصين للعراق، “ومع ذلك تعرضوا للتعذيب والقمع والمجازر”.

وشدد على أن المجتمع التركماني “غير ممثل بشكل صحيح في السياسة العراقية”.

وفي معرض حديثه عن تركمان كركوك، أشار السفير إلى أنه “لا يجوز المساس بحقوق التركمان في كركوك ولا يجب استخدامهم كأداة للمفاوضات السياسية وانهم يستحقون أن يتم تمثيلهم بشكل عادل في كركوك”.

وفي حديثه عن مشروع الطريق التنمية، ذكر إينان أن المشروع هو مشروع عراقي وأن التقدم السريع مطلوب في هذا الصدد.

وقال: “نلاحظ أن المشروع في ميناء الفاو يتقدم بسرعة، ومع ذلك، نعتقد أنه ينبغي تسريع مشروع طريق التنمية بشكل عام”.

وفي 22 أبريل/نيسان الماضي وقعت تركيا والعراق وقطر والإمارات في بغداد، مذكرة تفاهم رباعية للتعاون حول مشروع “طريق التنمية”، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

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