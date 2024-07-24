السليمانية.. إحباط “مخطط خطير” يستهدف أمن الإقليم واعتقال 11 إرهابياً بينهم قادة وأمراء

أعلنت مديرية آسايش السليمانية في إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، عن اعتقال عدد من المجاميع والعصابات الإرهابية التابعة لتنظيم داعش في حدود الإقليم، مشيرة إلى أن من بين المعتقلين أمراء وقادة ميدانيون وإرهابيون خطرون.

وجاء في بيان للمديرية، أن المديرية العامة لعمليات الآسايش تحصلت على معلومات استخبارية دقيقة بشأن عدد من المجاميع والعصابات الإرهابية التابعة لتنظيم داعش الإرهابي تفيد بأنهم في طور تنظيم أنفسهم والتخطيط للقيام بالعديد من العمليات الإرهابية واغتيال عدد من القادة والضباط الكبار في القوات الأمنية.

ولفت إلى أنه بعد المتابعة المستمرة والتحقيق الميداني الدقيق والجهود الحثيثة تمكنت قوات الآسايش من الحصول على الأدلة الدقيقة بشأن صحة تلك المعلومات والتأكد من جميع المتهمين المشتبه بهم.

وأشار البيان إلى أنه بعد المراقبة الدقيقة لعدة أيام والتأكد من نواياهم وخططهم الإرهابية التي استعدوا لهما من أجل استهداف أمن الإقليم، وبعد استحصال موافقة قاضي تحقيق الآسايش تم وضع خطة محكمة لاعتقالهم.

وبين أنه في أربع حملات ناجحة تمكنت قوات عمليات الآسايش في أيام 3 تموز/ يوليو الجاري وما بعده وبالتعاون مع مديرية آسايش شهرزور تم اعتقال 11 إرهابيا في محافظتي حلبجة والسليمانية وسجن إصلاح الكبار في السليمانية وكرميان وجمجمال.

ونوه البيان إلى أن المتهمين من ضمنهم ثلاثة أمراء خطرون جداً وهم كل من (دياري سعدي- الأمير الميداني لحلبجة وشهرزور) و(إكرام خالد المكنى بالحاج إكرام وهو أمير ومشرف على إرسال الإرهابيين إلى الخارج) و(شيركو عبد الله – الأمير الأمني) و8 إرهابيين آخرين وهم كل من (و. س) و(ع. و) و(ئ. س) و(و. ئ) و(ز. ئ) و(س. م) و(ب. ف) و(دانا عثمان).

وتابع أنه بعد التحقيق الدقيق أقرّ الإرهابيون بأنهم خططوا لاغتيال عدد من القادة والعسكريين وكبار ضباط القوات الأمنية والإدارية وتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية في مدن الإقليم.

وأضاف البيان أنه بعد المزيد من المتابعة تم التوصل إلى أن الإرهابي الهارب إلى بريطانيا (بلال محمود) المكنى بـ(ياخي- المتمرد) كانت له صلة بهذه المحموعة إذ تم توجيهه لنشر الفكر المتطرف والإرهابي لما يسمى بـ”الدولة الإسلامية”.

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