في أحدث تصنيف عالمي .. الجواز العراقي أسوأ من الصومالي واليمني

اعلنت شركة الاستشارات الخاصة بالهجرة “هينلي آند باتنرز” ومقرها لندن، اليوم الأربعاء، عن أقوى وأضعف جوازات السفر في دول العالم لعام 2024.

وتصدر جواز سفر سنغافورة قائمة أقوى جوازات السفر في العالم، وفي المرتبة الثانية جاءت جوازات سفر اليابان، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، وإسبانيا، حيث تتيح السفر دون تأشيرة إلى 192 وجهة.

وجاءت في المرتبة الثالثة جوازات سفر النمسا، فنلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، هولندا، كوريا الجنوبية، والسويد، مع إمكانية السفر إلى 191 وجهة بدون تأشيرة.

اما اقوى جوازات السفر العربية فكانت كالتالي:

– قطر: احتل جواز السفر القطري المرتبة الـ46 عالميا، مما يتيح لحامله السفر دون تأشيرة إلى 107 وجهات.

– الكويت: جاء جواز السفر الكويتي في المرتبة الـ49 عالميا، مع إمكانية السفر إلى 99 وجهة.

– السعودية: احتل جواز السفر السعودي المرتبة الـ56 عالميا، مما يتيح السفر إلى 88 وجهة.

– عمان: جاء جواز سفر سلطنة عمان في المرتبة الـ58 عالميا، مع إمكانية السفر إلى 86 وجهة.

– المغرب: احتل جواز السفر المغربي المرتبة الـ68 عالميا، مما يتيح السفر إلى 72 وجهة بدون تأشيرة.

– تونس: جاء جواز السفر التونسي في المرتبة الـ71، مع إمكانية السفر إلى 69 وجهة.

– الجزائر: احتل جواز السفر الجزائري المرتبة الـ84، مع إمكانية السفر إلى 55 وجهة.

– مصر: جاء جواز السفر المصري في المرتبة الـ87، مما يتيح السفر إلى 52 وجهة.

اما أضعف جوازات السفر فكانت:

– سوريا: صنف المؤشر جواز السفر السوري في المركز الـ102 عالميا، حيث يمكن لمواطنيها السفر إلى 28 دولة بدون تأشيرة.

– العراق: جاء جواز السفر العراقي في المركز الـ101 عالميا، مما يتيح السفر إلى 31 دولة بدون تأشيرة.

– اليمن: احتلت اليمن المركز الـ100 عالميا، مع إمكانية السفر إلى 33 دولة بدون تأشيرة.

– الصومال: جاءت الصومال في المركز الـ99 عالميا، مع إمكانية السفر إلى 35 دولة بدون تأشيرة.

– ليبيا: احتلت ليبيا المركز الـ98 عالميا، مما يتيح السفر إلى 39 دولة بدون تأشيرة.

– فلسطين: جاءت فلسطين في المركز الـ97 عالميا، مما يتيح السفر إلى 40 دولة بدون تأشيرة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة “هينلي”، يورغ ستيفن، في تصريحات نقلتها بلومبرغ: “لم تعد القدرة على السفر دون الحصول على تأشيرة إلى مجموعة واسعة من الوجهات مسألة رفاهية فحسب، بل إنها أداة اقتصادية قوية يمكن أن تدفع النمو وتعزز التعاون الدولي وتجذب الاستثمار الأجنبي”.

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