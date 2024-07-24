صحة كوردستان تعلن استبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية حفاظاً على الصحة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سركار سورجي، اليوم الأربعاء 24 تموز (يوليو) 2024، عن استبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية في المخابز والمطاعم بالإقليم، وذلك حفاظاً على الصحة.

وقال سركار سورجي في بيان، إن “استخدام الأكياس البلاستيكية في المخابز والمطاعم أصبح ممنوعاً من الآن فصاعداً”.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أنه سيتم “استخدام الأكياس الورقية بدلاً من الأكياس البلاستيكية في الأماكن المعنيّة”.

وبيّن أن “الأكياس البلاستيكية تشكل خطراً على صحة الإنسان من الناحية العلمية، وقد تؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان”.

وشدد على أنه “بسبب المشاكل الصحية، فقد استبدلت الأكياس الورقية بالأكياس البلاستيكية، في جميع أنحاء العالم”.

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