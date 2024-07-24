تهريب خام يضاهي “سرقة القرن”.. عملية “نفط الشمال” تنذر محافظات عدة

كشف مصدر في شركة نفط الشمال، يوم الأربعاء، عن طبيعة العملية التي طالت خمسة موظفين بتهمة التلاعب بعدادات النفط الخام، فيما أشار إلى أنها قد تطال مواقع أخرى.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن “العملية الامنية التي نفذت أمس واعتقل على إثرها خمسة موظفين من داخل – شركة نفط الشمال – من قبل قوة قادمة من بغداد، وبالتعاون مع الأمن الوطني في محافظة كركوك، كانت بتهمة التلاعب بالعدادات”.

وأوضح المصدر، أن “الموظفين الخمسة الذين اعتقلوا هم بدرجة مسؤولي شعب، ويجري التحقيق معهم بقضية التلاعب والفساد بالشركة”، مبيناً أن “الفساد والتلاعب قد يصل لملايين الدولارات، والتحقيقات قد تثبت وجود متورطين كبار”.

وبحسب المصدر، فإن التحقيق بقضية التلاعب هذه، قد يطال مواقع ومحافظات أخرى تشوبها تهم تهريب النفط”، لافتاً إلى أن “العملية الحالية تضاهي سرقة الأمانات الضريبية لمصرف الرافدين المعروفة بـ(سرقة القرن)”.

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