خلال التشكيلة التاسعة.. بلدية أربيل تزرع نحو 800 ألف شجرة وزهرة

خلال التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، زرعت رئاسة بلدية أربيل نحو 800 ألف شجرة وزهرة، (423.400 زهرة) و(361.048 شجرة).

وبذلك، وصلت نسبة المساحات الخضراء في أربيل إلى 20 بالمائة من المساحة الكلية، حيث تستمر جهود رئاسة البلدية وهندسة الحدائق لزيادة هذه النسبة.

وبحسب إحصائيات مديرية هندسة الحدائق التابعة لبلدية أربيل، تم إنتاج أكثر من 784.448 شجرة وزهرة في مشاتل المدينة خلال السنوات الخمس لمجلس الوزراء التاسع (2019- 1/6/2024)، وزراعتها لاحقاً.

إحصائيات إنتاج وزراعة الأشجار والزهور وفق الأعوام:

عام 2019:

زراعة 60 ألف شجرة

زراعة 80 ألف زهرة

عام 2020:

زراعة 93 ألف و200 شجرة

زراعة 75 ألف و100 زهرة

المساحات المزروعة بالأشجار 316.625 متر مربع

عام 2021:

زراعة 70 ألف شجرة

زراعة 80 ألف زهرة

المساحات المزروعة بالأشجار 90.930 متر مربع

عام 2022:

زراعة 90 ألف و100 شجرة

زراعة 34 ألف و300 زهرة

عام 2023 (من 1/1/2023 لغاية 1/9/2023):

زراعة 78 ألف و100 شجرة

زراعة 35 ألف و648 زهرة

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