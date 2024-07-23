المفوضية تنفي استبعاد أي مرشح عن الديمقراطي الكوردستاني لانتخابات برلمان كوردستان

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أنها لم تستبعد أي مرشح من الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن محافظة دهوك، للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال د. عماد جميل رئيس الفريق الصحفي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لكوردستان24، اليوم الثلاثاء 23-07-،2024 إن “مجلس المفوضين لم يصدر أي قرار باستبعاد أي مرشح للديمقراطي الكوردستاني أو حتى من مرشحي الأحزاب السياسية الأخرى”.

وقدم الحزب الديمقراطي الكوردستاني 48 مرشحاً للدورة السادسة لبرلمان كوردستان، حيث أفادت الأنباء أنه تم استبعاد أحد المرشحين من الانتخابات لأنه ولد في منطقة المادة 140.

وقال مصدر في مكتب دهوك للحزب، لكوردستان24، إنهم “قدموا، الخميس 18-07-2024، أسماء جميع المرشحين الـ48 إلى فرع دهوك لمفوضية الانتخابات العراقية”؛ وأضاف “الآن تقوم هيئة القانون والنزاهة والإدارات الأخرى التابعة للمفوضية في بغداد بتدقيق أسمائنا وأسماء الأطراف الأخرى، وقد تستغرق العملية أسبوعا آخر، وحتى الآن لم تقم الهيئة باستبعاد أي مرشح”.

وأضاف المصدر: “إذا كانت هناك مشكلة قانونية تخص أي مرشح من الحزب فسنحاول حلها بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات العراقية”.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قدم قائمة مرشحيه للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لانتخابات الجولة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان، في أربيل ودهوك والسليمانية.

وبحسب قواعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، يمكن لكل قائمة المشاركة في انتخابات برلمان كوردستان ان ترشح ضعف عدد المقاعد في كل محافظة، ولدى الحزب الديمقراطي الكوردستاني 190مرشحاً.

عدد مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني لبرلمان إقليم كوردستان

أربيل: 64 مرشح

دهوك: 48 مرشح

السليمانية: 72 مرشح

حلبجة: 6 مرشح

توزيع عدد مقاعد البرلمان على المحافظات

أربيل: 34 مقعد

السليمانية: 38 مقعد

دهوك: 25 مقعد

حلبجة: 3 مقاعد

العدد الكلي: 95 مقعد

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