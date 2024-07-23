سيُصدر الى السعودية وعُمان قريباً .. مليون طن انتاج البطاطا في إقليم كوردستان لهذا الموسم

أعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، بأنه من المتوقع ان يصل الإنتاج المحلي من محصول البطاطا للعام الحالي إلى مليون طن، وسيتم تصديره الى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان قريباً.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات بحكومة إقليم كوردستان في بيان إنه “سيصل إنتاج البطاطا هذا العام إلى مليون طن، وسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، تصديره إلى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، كما سيتم تصدير ما مجموعه 40 ألف طن من البطاطس إلى البلدان الأخرى”.

يذكر ان حكومة إقليم كوردستان تولي اهتماماً كبيرا بالقطاع الزراعي وتقدم كافة التسهيلات والدعم للمزارعين، كما انها تعمل على تسويق منتجاتهم وبيعها في الدول.

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد اعلنت يوم امس البدء بتصدير 100 ألف طن من البطاطس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

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