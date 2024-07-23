“رويترز”: لا يوجد اتفاق بين بغداد وواشنطن لإنهاء وجود القوات الأمريكية بالعراق

أكدت وكالة “رويترز”، اليوم الثلاثاء، عدم وجود أي اتفاق رسمي بين بغداد وواشنطن على إنهاء تواجد القوات الأمريكية في العراق.

ونقلت الوكالة عن مصادر عراقية (لم تسمِّها) قولها، إن “العراق يتطلع لبدء انسحاب القوات الأمريكية في سبتمبر/أيلول المقبل لإنهاء عمل التحالف رسمياً بحلول سبتمبر/أيلول 2025، مع احتمال بقاء بعض القوات بصفة استشارية”.

وأضافت أنه “تجري مناقشة الموقف العراقي مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن هذا الأسبوع في قمة أمنية”.

وأشارت إلى أنه “لا يوجد اتفاق رسمي على إنهاء التحالف أو أي جدول زمني مرتبط به حتى الآن”.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن “الجانبين يجتمعان في واشنطن هذا الأسبوع لتحديد كيفية نقل مهمة التحالف على أساس التهديد الذي يشكله تنظيم داعش الإرهابي”.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي اتفقت واشنطن وبغداد على تشكيل مجموعات عمل مكونة من “متخصصين عسكريين ودفاعيين”، في إطار اللجنة العسكرية العليا المشتركة، لمناقشة مستقبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على الأراضي العراقية. وانعقدت على إثرها عدة اجتماعات بين الطرفين.

يأتي ذلك في ظل توتر إقليمي متصاعد، بدأ بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تبعتها هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا.

ويوجد في العراق نحو ألفين و500 جندي أمريكي، فيما ينتشر في سوريا زهاء 900 جندي أمريكي، في إطار عمل التحالف الدولي الذي أطلقته واشنطن عام 2014.

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