نيجيرفان بارزاني يتلقى دعوة رسمية لزيارة أذربيجان

اجتمع رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان مع سفير أذربيجان لدى العراق الذي وجه دعوة رسمية من الرئاسة الأذربيجانية إلى رئيس إقليم كوردستان للمشاركة في أعمال قمة قادة العالم في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP29) المقرر انعقادها في أذربيجان.

وسيعقد المؤتمر في الفترة (11-22 تشرين الثاني 2024) في شمال أذربيجان، وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان أنه خلال اجتماع بين رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان فوزي حريري والسفير الأذربيجاني لدى العراق نصير ممدوف، جرى بحث سبل تنمية العلاقات بين أذربيجان والعراق وإقليم كوردستان وأوضاع إقليم كوردستان والعراق والمنطقة.

واجتمع رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان اليوم (22 تموز 2024) مع السفير الأذربيجاني، ويذكر بيان رئاسة إقليم كوردستان أن نيجيرفان بارزاني تلقى دعوة رسمية من الرئاسة الأذربيجانية للمشاركة في قمة قادة العالم في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP29).

المؤتمر سيضم الأطراف التي وقعت سنة 1992 على اتفاقية تقليل انبعاث الغازات المسببة للاحترار، والمؤتمر القادم سيكون المؤتمر الـ29 خلال 31 سنة الأخيرة.

وكان نيجيرفان بارزاني قد شارك في (30 تشرين الثاني 2023) في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP28) تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وشارك في مؤتمر (COP28) أكثر من 70 ألف شخص، بينهم رؤساء ورؤساء حكومات 200 دولة وحكومة في العالم مع الآلاف من صناع القرار والعلماء والخبراء في مختلف المجالات، ورؤساء وأعضاء المنظمات الدولية والجمعيات الشبابية المتنوعة، بهدف البحث عن الحلول وتأمين التمويل لمشاريع مواجهة التغير المناخي.

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