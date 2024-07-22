إرساء حجر الأساس لمشروع سياحي هام في زاخو

وُضِع حجر الأساس لمشروع سياحي كبير بقيمة 25 مليون دولار في زاخو، وقال رئيس هيئة الاستثمار إنه سيتم تنفيذ عدة مشاريع استراتيجية أخرى بالمنطقة.

وبناءً على توصية من مسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان وباشراف كهدار شيخو المشرف على ادارة زاخو المستقلة؛ تم وضع حجر الأساس لمشروع سياحي كبير يسمى “فيا بورت زاخو VIA PORT ZAKHO” بتكلفة 25 مليون دولار.

وألقى كوهدار شيخو كلمة خلال مراسم إرساء حجر الأساس، وقال خلالها إنه “بعد أن أصبحت زاخو إدارة مستقلة، تطورت قطاعات مثل الكهرباء والصحة والتعليم والطرق بشكل جيد للغاية في منطقتهم”.

ودعا المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال في زاخو ومدن إقليم كوردستان الأخرى إلى الاستثمار في مختلف المجالات في منطقتهم، وقال “سنقدم كافة التسهيلات لهذا الغرض؛ لتعزيز البنية التحتية الاقتصادية لزاخو”.

وأردف: ” سنستمر في خدمة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بمعيشة الناس اليومية، لأن شعبنا يستحق الخدمة التي نقدمها”.

وحضر المراسم، د. محمد شكري رئيس هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان، وقال من جانبه: إنه “بالإضافة إلى المشاريع التي تم تنفيذها في العامين الماضيين، سيتم تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى والاستراتيجية في المستقبل القريب”.

وبحسب رئيس هيئة الاستثمار، فإن أحد المشاريع التي سيتم تنفيذها في المستقبل القريب في إدارة زاخو، هو “مشروع بوابة زاخو” الذي سيتم تنفيذه على مساحة تزيد عن 10 آلاف و800 دونم من الأراضي.

وأضاف: “سنقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المختلفة في زاخو”، لافتاً إلى أن “التقدم الحالي في زاخو هو بفضل رعاية رئيس الوزراء مسرور بارزاني والعمل الجاد الذي قام به كوهدار شيخو المشرف على الإدارة”.

وكانت انطلقت في قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك، في 20 أيلول (سبتمبر) 2021، مراسم إعلان القضاء وحدة إدارية مستقلة في إقليم كوردستان.

وجرت المراسم بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وعدد من الوزراء ومحافظ دهوك إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والمحليين.

وجاء ذلك بعد أقل من أسبوع على إعلان قضاء سوران إدارة مستقلة بناءً على قرار استحداث إدارتين مستقلتين في كل من قضاءي سوران وزاخو.

وقال رئيس الحكومة في كلمة له: “نحن هنا اليوم إيفاءً بما قطعناه من وعد للرئيس مسعود بارزاني بإعلان زاخو إدارة مستقلة وتعيين مشرف عليها”.

وبارك رئيس الحكومة لجميع المواطنين إعلان زاخو إدارة مستقلة، وأعرب عن أمله بأن تقدم الإدارة الجديدة أفضل الخدمات لأسر الشهداء والبيشمركة وجميع أهالي المنطقة.

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