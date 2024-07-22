الانتهاء من مسح مستويات الفقر في العراق وإقليم كوردستان قريباً

ستكتمل قريباً عملية مسح مستويات الفقر في العراق وإقليم كوردستان، ويقول المتحدث باسم وزارة التخطيط الاتحادية العراقية إن المسح سيثمر عن خريطة واضحة للفقر وعلى أساسها سيتم رسم ستراتيجية مواجهة الفقر للسنوات الخمس القادمات.

في تصريح أدلى به لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم (22 تموز 2024)، قال المتحدث باسم وزارة التخطيط الاتحادية، عبدالزهرة الهنداوي، إن عملية مسح مستويات الفقر في العراق وبضمنه إقليم كوردستان لا تزال مستمرة وقد بلغت مرحلتها الأخيرة وستكتمل في غضون أسبوع.

يشار إلى أن عملية مسح مستويات الفقر في العراق وإقليم كوردستان قد بدأت في تموز من العام الماضي (2023).

وعن أهمية عملية المسح هذه، قال المتحدث باسم وزارة التخطيط الاتحادية إن المسح سيقدم لوزارته البيانات المتعلقة بمستويات الفقر في جميع محافظات وأقضية العراق بما فيها محافظات وأقضية إقليم كوردستان.

وأوضح عبدالزهرة الهنداوي أن بيانات ومؤشرات مستويات الفقر المتوفرة حالياً، هي بيانات ومؤشرات قديمة، حيث أن آخر مسح اقتصادي في العراق جرى خلال الفترة (2017-2018) ولم يتم تحديث البيانات والمعلومات المرتبطة بالفقر منذ ست سنوات.

وأضاف الهنداوي أن هذه البيانات والمعلومات مهمة وتؤدي إلى توضيح خريطة جديدة للفقر، سيتم على أساسها رسم ستراتيجية مواجهة الفقر للسنوات الخمس القادمات.

وحسب المتحدث باسم وزارة التخطيط الاتحادية، تعمل الوزارة حتى الآن بنتائج مسح العام 2018، التي أظهرت أن نسبة الفقر في العراق هي 23%، ثم تراجعت النسبة في 2019 قليلاً لتصبح 20%، لكنها سجلت ارتفاعاً مع تفشي وباء كورونا في مطلع 2020 إلى (23-24%) ما استتيع تأثيراً اقتصادياً واجتماعياً خطيراً.

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