بتوجيه من مسرور بارزاني.. بناء 24 مدرسة ومستشفى كبير للحروق في أربيل

بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، سيتم بناء 24 مدرسة ومستشفى كبير للحروق في وسط أربيل ومحيطها هذا العام.

اليوم الأحد 21/7/2024، وبحضور وزير البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان ساسان عوني، ووزير التربية آلان حمه سعيد، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو، ورئيس هيئة الاستثمار الدكتور محمد شكري ونائبه، ومساعد المحافظ، ورئيس بلدية أربيل والمدراء العامين لبلديات أربيل والاستثمار والصحة والتعليم، عقد اجتماع موسع جرت فيه مناقشة بناء 24 مدرسة ومستشفى كبير للحروق في أربيل وضواحيها.

وأكد الاجتماع على ضرورة البدء في بناء المدارس والمستشفى قريباً، وذلك لتخفيف الضغط على المدارس الأخرى في أربيل وتوفير المدارس اللازمة للأماكن المطلوبة حسب الدراسات، مشيراً إلى حاجة أربيل إلى مستشفى آخر للحروق بسبب توسع المدينة وزيادة الحوادث.

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