إطلاق نظام إصدار جواز السفر الإلكتروني في “آكري” بإقليم كوردستان

أعلنت مديرية النفوس في إقليم كوردستان، عن إطلاق نظام إصدار جواز السفر الإلكتروني في قضاء (عقرة- آكري) التابع لمحافظة دهوك.

وقال قائممقام قضاء آكري، ديلاور هركي، إن المواطنين في مناطق (بردَرش وشيخان وآكري) يمكنهم الاستفادة من الخدمة الإلكترونية في إصدار جوازات السفر.

وأضاف خلال مؤتمرٍ صحفي، أُصدِر اليوم الأحد أول جواز سفر إلكتروني لنجل الشهيد هجام سورجي.

وأكّد هركي أن تكلفة جواز السفر المحددة بـ 91 ألف دينار “ليست لحكومة إقليم كوردستان، وإنما ستُعاد الأموال للشركات والحكومة العراقية”.

مشيراً إلى أن طريقة دفع ثمن إصدار الجواز سيكون حصراً إما “عبر بطاقة الإئتمان أو بطاقة فيزا أو ماستر كارد، وعدم قبول الدفع نقداً”.

“ومن لا يملك بطاقة ماستر كارد، يمكنه الحصول عليها من مديرية الجوازت بقيمة 91 ألف دينار، تودع قيمتها لحساب الحكومة الاتحادية”، بحسب ما أكّد قائممقام آكري.

من جانبه، أوضح مدير دائرة النفوس بإقليم كوردستان، اللواء ديدار عمر، أن جواز السفر الإلكتروني من فئة B، ولا يمكن تزويره، وبإمكان أي مواطن الحصول على جواز سفره خلال ساعةٍ واحدة.

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